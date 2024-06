Doohan vervangt Ocon tijdens VT1 in Canada

Het ging deze week veelvuldig over het team van Alpine. De Franse renstal maakte bekend dat Esteban Ocon na dit jaar gaat vertrekken, terwijl het eerder zelfs ging over een mogelijk schorsing. Dat is niet het geval, maar hij zal in de eerste vrije training in Canada wel zijn auto moeten afstaan aan Jack Doohan.

Esteban Ocon stond onder druk bij het team van Alpine. Nadat hij in Monaco tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly was aangereden, ontstond er veel ophef. Teambaas Bruno Famin reageerde furieus, en er gingen zelfs geruchten rond over een mogelijke schorsing van Ocon. Dat is niet het geval, maar Alpine maakte wel bekend dat Ocon het team na dit seizoen gaat verlaten.

Ocon zal zijn auto wel moeten afstaan tijdens de eerste vrije training in Canada. Alpine heeft namelijk bekend gemaakt dat Jack Doohan de eerste vrije training zal gaan rijden op het circuit van Montreal. De Australiër fungeert als reservecoureur van Alpine, en hij wordt gezien als een goede kanshebber voor een zitje bij het team voor 2025. Met de training van Doohan lost Alpine hun eerste verplichte rookiemeters in. Alle teams zijn nog steeds verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens de vrije trainingen.

Jack will be stepping into the A524 for FP1 in Montréal as part of his rookie duties 馃嚚馃嚘



Behind the scenes Jack has been putting in many hours in the simulator back at Enstone, and so this will enhance the feedback for the whole team going forward.



