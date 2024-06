'Alpine zag af van schorsing Ocon na advies juristen'

Esteban Ocon staat aankomend weekend gewoon aan de start in Canada. Eerder deze week werd bekend dat Ocon na dit jaar vertrekt bij het team van Alpine, het nieuws kwam nauwelijks als een verrassing. De situatie was al onrustig, en het lijkt erop dat Alpine Ocon daadwerkelijk wilde schorsen. Dit had echter voor een juridische strijd kunnen zorgen.

Ocon zorgde voor veel woede door in Monaco tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aan te rijden. Teambaas Bruno Famin reageerde direct furieus en hij kondigde consequenties aan. Er gingen direct geruchten rond over een mogelijke schorsing voor Canada, maar dat is dus toch niet het geval. Wel verlaat de Franse coureur het team na dit seizoen, maar het lijkt erop dat deze beslissing losstaat van de gebeurtenissen in Monaco.

Volgens de Franse krant L'Equipe was teambaas Famin wel degelijk van plan om Ocon te schorsen voor de race in Canada. Het was de bedoeling dat Jack Doohan dan zou instappen als tijdelijke vervanger. Volgens de krant had Alpine wel goedkeuring nodig van de juridische afdeling om Ocon echt te kunnen schorsen. Daar waren ze de zaak rondom Oscar Piastri nog niet vergeten. De juridische afdeling wilde Alpine behoeden van een nieuwe soap. Het was namelijk goed mogelijk dat Ocon zich anders alsnog in Canada had gemeld met een deurwaarder om zich te beroepen op zijn recht op werk. Op advies van de juristen heeft Alpine volgens L'Equipe dus afgezien van een schorsing.