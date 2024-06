Ferrari ziet representatieve verschillen tussen topteams

De verschillen in de top van de Formule 1 zijn momenteel enorm klein. Red Bull Racing is bijgehaald door de teams van Ferrari en McLaren. De afgelopen drie races werden gewonnen door drie teams, en Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur denkt dat deze wedstrijden representatief waren voor de huidige rangorde.

Red Bull begon als de grote favoriet aan het huidige seizoen. Met Max Verstappen wonnen ze een vrachtlading aan races, maar vorige maand veranderde alles. De teams van McLaren en Ferrari wisten het gat te dichten. In Miami werd Verstappen verslagen door Lando Norris, in Imola hield Verstappen de jagende Norris nog maar net achter zich en in Monaco ging de zege naar de oppermachtige Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Grotere plaatje

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is enorm te spreken over de huidige gang van zaken. De Fransman ziet dat er een duidelijk beeld is ontstaan, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Als je nar de afgelopen drie races kijkt, dan zie je dat we in Miami, Imola en Monaco een andere lay-out en een ander type asfalt hadden, maar toch binnen een tiende van elkaar stonden. Ik zou niet willen zeggen dat we in Monaco domineerden, maar als je naar het grotere plaatje kijkt, dan staan Red Bull, McLaren en wij binnen een tiende."

Canada

Volgens Vasseur liet het resultaat in Monaco zien wat de potentie van Ferrari is. Hij is benieuwd hoe het zal gaan in Canada, en hij tempert direct de verwachtingen: "In Canada bereik je veel hogere snelheden, dat zal het anders maken. De karakteristieken van Canada zijn een beetje vreemd, want je hebt veel langzame bochten, veel kerbstones en een hoge topsnelheid. Maar ik zou zeggen dat we met een goed gevoel naar Canada gaan. En ja, de laatste drie races waren volgens mij representatief voor de huidige situatie en potentie."