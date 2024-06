Steiner raadt Alpine af voor Schumacher te kiezen

Het team van Alpine is op zoek naar een nieuwe coureur voor volgend jaar. Ze nemen afscheid van Esteban Ocon, en ze hebben nu een opvolger nodig. De naam van Mick Schumacher wordt genoemd, maar volgens Günther Steiner is dat zeker niet de beste keuze.

Het vertrek van Ocon komt voor weinig mensen als een verrassing. De Fransman beschikt over een aflopend contract en hij stond onder druk na een incident met zijn teamgenoot Pierre Gasly in Monaco. Het is nog niet duidelijk waar Ocons toekomst ligt, en het is niet duidelijk wie hem gaat opvolgen. Onder meer Jack Doohan en Mick Schumacher worden in verband gebracht met het stoeltje. Schumacher is Mercedes-reserve, maar hij rijdt ook voor Alpine in het WEC.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner raadt Alpine af om voor Schumacher te kiezen. Steiner en Schumacher werkten eerder samen bij Haas, maar dat was geen groot succes. In de podcast 'Vankah Hours' krijgt Steiner de vraag of Schumacher een goede optie is voor Alpine, zo antwoord is duidelijk: "Op het moment niet nee. Je moet gaan voor de best beschikbare coureur. Ik denk dat er jongens zijn die laten zien dat ze heel erg goed zijn. En als je een fabrieksteam bent, zoals Alpine, dan moet je altijd voor de beste optie gaan."