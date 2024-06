McLaren laat reservecoureur Hirakawa meters maken in Oostenrijk

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Canada op het programma, maar dat betekent niet dat er alleen in Montreal Formule 1-wagens in actie komen. Meerdere teams werken deze week testdagen af, en McLaren meldt dat ze vandaag rijden op de Red Bull Ring.

Teams mogen onbeperkt testen met oudere Formule 1-wagens. Veel teams maken daar gebruik van om test- en reservecoureurs de kans te geven meters te maken. Mercedes meldde eerder al dat Andrea Kimi Antonelli deze week weer zou gaan testen, maar hij is niet de enige die in actie komt. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk werkt McLaren deze week een test af met reservecoureur en Toyota-fabrieksrijder Ryo Hirakawa. De Japanner zit achter het stuur van de MCL36 uit 2022. Hirakawa heeft eerder ook al tests afgewerkt voor McLaren.

RYO! 馃嚡馃嚨



Our F1 Reserve Driver Ryo Hirakawa is behind the wheel of the 2022 MCL36 in Austria today, getting the laps in. 馃挭 pic.twitter.com/G9ovgaCjfX