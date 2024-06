Red Bull blij met Verstappen: "Hij belichaamt het bedrijf"

Max Verstappen is al sinds zijn debuut in de Formule 1 verbonden aan Red Bull. Al in zijn tweede jaar promoveerde hij naar Red Bull Racing en de rest is geschiedenis. Bij het team en het bedrijf zijn ze heel erg blij met Verstappen, volgens hen belichaamt de Nederlander waar Red Bull voor staat.

Verstappen kan dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1 gaan pakken. De Nederlander gaat nog aan de leiding van het wereldkampioenschap, maar in de afgelopen weken kwamen de teams van Ferrari en McLaren steeds dichterbij. Verstappen speelt echter nog steeds de hoofdrol in de sport, en door zijn goede prestaties verdween de onrust binnen het team voor eventjes naar de achtergrond.

Bij Red Bull Racing en het Red Bull-concern zijn ze in ieder geval heel erg blij met Verstappen. Op alle vlakken is hij belangrijk voor de Oostenrijkers. Red Bulls commercieel directeur Nick Stocker legde dat uit in de podcast van Front Office Sports: "Max belichaamt alles voor Red Bull voor staat. We gokten op hem toen hij nog jong was. Hij was zeventien toen hij zijn debuut in de Formule 1 maakte. Wij zijn het enige team waarvoor Max heeft gereden in de Formule 1. Het was echt een gok om hem op zijn zeventiende al in één van onze auto's te zetten. Dat zie je tegenwoordig niet meer, hij belichaamt de vechtersidentiteit van ons bedrijf."