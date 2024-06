Ralf Schumacher adviseert Sainz: "Bij Red Bull brengt Perez het geld binnen"

Carlos Sainz is nog altijd op zoek naar een zitje voor 2025. Zijn naam wordt onder meer genoemd bij Williams, terwijl hij zelf in lijkt te zetten op een stoeltje bij Red Bull Racing. Ralf Schumacher ziet beide teams niet als een mogelijkheid voor huidig Ferrari-coureur Sainz.

Sainz loopt eind dit jaar uit zijn contract bij Ferrari. De Italiaanse renstal gaat dat contract niet verlengen, want ze hebben Lewis Hamilton aangetrokken voor 2025. Sainz is op zoek naar een nieuwe werkgever, en zijn naam valt bij meerdere renstallen. In de afgelopen weken gingen er verhalen rond over interesse van Williams. Volgens de geruchten zou Sainz zelf inzetten op een plekje bij Red Bull Racing.

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt niet dat het een goed idee zou zijn voor Sainz om over te stappen naar Red Bull of Williams. In gesprek met zijn landgenoten van Formel1.de is Schumacher duidelijk: "Ik raad hem het ten zeerste af om naar Williams te gaan. Ik zou gaan naar een team dat voor honderd procent achter je staat. Williams is momenteel een doodlopend eind. Ze hebben bij tot nu toe teleurgesteld. Voor de lange termijn zou hij een betere kans hebben bij Audi." Ook Red Bull is volgens Schumacher geen mogelijkheid: "We moeten niet vergeten dat zolang Verstappen daar rijdt, het budget best krap is, en Perez brengt het geld binnen."