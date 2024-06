Verstappen kijkt naar Canada: "Waarschijnlijk niet ons sterkste weekend"

Max Verstappen heeft een lastige maand achter de rug. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat nog steeds aan de leiding in het wereldkampioenschap, maar hij had het lastig in Miami, Imola en Monaco. Hij verwacht dat Red Bull in Canada niet hun sterkste weekend zal beleven.

Verstappen en Red Bull hebben een zware maand achter de rug. In Miami werd Verstappen verslagen door Lando Norris, terwijl hij de Brit nog net achter zich wist te houden in Imola. In Monaco kwam Verstappen niet in het stuk voor, en merkte hij een groot probleem op. Red Bull kwam namelijk niet goed over de kerbstones heen. De auto sprong rond als een kangoeroe, en de correlatie tussen de simulator en de echte auto klopte niet.

Aankomend weekend gaat het seizoen weer verder met de Canadese Grand Prix op het circuit van Montreal. Verstappen is iets positiever over deze race, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "We moeten afwachten hoe het daar gaat, ook omdat ze volgens mij alles opnieuw hebben geasfalteerd. Dat kan nog wel voor wat verrassingen gaan zorgen, maar door de kerbs wordt het waarschijnlijk niet ons sterkste weekend, al zal het wel beter moeten gaan dan in Monaco. Alle circuits die hobbelig zijn of waar je de kerbs moet aanvallen, zullen iets lastiger voor ons zijn. Dat geldt voor stratencircuits, al krijgen we laten dit jaar hopelijk een beter begrip van wat er aan de hand is."