Alonso geen fan van Monaco-oplossing: "Te kunstmatig"

De Grand Prix van Monaco was anderhalve week geleden een slaapverwekkende optocht. De iconische race kwam niet tot leven, en dat zorgde voor kritiek. Er werden meerdere oplossingen geopperd, maar Fernando Alonso vindt dat één idee veel te ver gaat.

De race in Monaco wordt gezien als een kroonjuweel op de internationale autosportkalender. Anderhalve week geleden was de Grand Prix echter zeer saai. Er gebeurde niet veel interessants, en door de rode vlag waren er ook amper pitstops. Meerdere coureurs, teambazen en kenners waren van mening dat er iets moest veranderen. Meerdere oplossingen passeerden de revue, maar daar was niet iedereen het mee eens.

Er werd gesproken over speciale banden voor stratencircuits, verplichte pitstops, aanpassingen aan de lay-out en sommigen hadden het zelfs over een soort joker lap. Fernando Alonso vindt die laatste oplossing te ver gaan. Hij legt die mening uit aan de internationale media: "Nee, dan wordt het echt te kunstmatig. Ik denk dat het nu goed is zoals het is. Ik ben dol op Monaco, omdat het simpelweg Monaco is. Alles draait dat weekend om de zaterdag, dus je werkt in elke vrije training die je rijdt toe naar dat ene belangrijke rondje dat je gaat rijden in de kwalificatie."