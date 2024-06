Ralf Schumacher ziet onrust bij Mercedes: "Begint te knetteren"

Lewis Hamilton is bezig met een frustrerend seizoen in dienst van het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kan amper meestrijden om de topposities, en daar is hij niet blij mee. Volgens Ralf Schumacher begint het te knetteren bij Mercedes.

Hamilton is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van het team van Mercedes. Hij gaat het team na dit jaar verruilen voor Ferrari, maar voorlopig focust hij zich nog op Mercedes. De Duitse renstal is bezig met een tegenvallend seizoen en ze kunnen de teams van Red Bull Racing, McLaren en Ferrari niet bijhouden. Hamilton maakt meer en meer een gefrustreerde indruk, de gewenste prestaties komen maar niet.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher begrijpt de frustratie van Hamilton. Schumacher ziet dat de situatie bij Mercedes gespannen is. Tegenover zijn landgenoten van Formel1.de spreekt Schumacher zich uit: "Het begint te knetteren. In Monaco had Mercedes alleen voor Russell een update. Hamilton gaf toen aan dat hij benadeeld zou worden. Ik begrijp hem een beetje, maar hij gaat het team natuurlijk wel verlaten. Het is dan al snel zo dat ze zich op Russell gaan concentreren. Tegelijkertijd is Hamilton nog steeds een coureur van wereldklasse. Hij wil natuurlijk nog steeds een achtste titel winnen en hij weet heel goed dat dit momenteel niet lukt bij Mercedes."