Marko ziet luxeprobleem bij VCARB-stoelendans

Het is nog altijd niet duidelijk hoe de grid er in 2025 uit zal zien. Veel coureurs lopen uit hun contract, en veel coureurs azen op een stoeltje. Ook bij Visa Cash App RB is er nog veel onduidelijkheid, en volgens Helmut Marko kampt de zusterrenstal van Red Bull met een luxeprobleem.

Momenteel rijden Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda voor het team van Visa Cash App RB. Beide coureurs beschikken over een aflopend contract, maar VCARB-CEO Peter Bayer liet recent weten dat hij tevreden met hen is. Het is echter volledig onduidelijk of beide coureurs een nieuw contract gaan krijgen. Er liggen immers meerdere kapers op de kust. Reservecoureur Liam Lawson aast op een zitje, Ayumu Iwasa maakt indruk in Japan, en veel Red Bull-junioren barsten van de ambitie.

Luxeprobleem

Red Bull-adviseur Helmut Marko bekijkt de zaak bij VCARB met een glimlach. De Oostenrijker houdt alle opties in de gaten, en hij spreekt zich uit bij de Nederlandse tak van Motorsport.com: "Het is een luxeprobleem! We hebben naast Tsunoda nog een andere coureur die goede races afwerkt en dat is Iwasa. Hij heeft dit jaar nog geen race gewonnen omdat hij twee keer een slechte start had, maar hij staat nog wel derde in het kampioenschap. Dat zijn twee Japanse coureurs die een langdurig contract bij ons hebben, waardoor we moeten zien hoe dat op de lange termijn verder gaat."

Talenten

Marko is te spreken over Tsunoda, maar er zijn nog meer coureurs. Ook Ricciardo en Lawson hopen op een zitje, en daarnaast rijden er in de opstapklassen nog een aantal Red Bull-junioren. Marko is ook blij met hen: "We hebben Isack Hadjar die het erg goed doet in de Formule 2 en we hebben ook Marti, al maakt hij nog te veel fouten. Bij Hadjar moet je bedenken dat hij tijdens de eerste race in de rondte is getikt en hij dat hij ook al twee keer technische problemen heeft gehad, terwijl hij op een winnende positie reed. Hij staat tweede in het kampioenschap, dus hij is absoluut één van de snelste en constantste jongens daar."