Heeft Mercedes toch weer interesse in Newey?

De geruchtenmolen over de toekomst van topontwerper Adrian Newey draait volle toeren na zijn aankondiging eerder dit jaar over zijn vertrek bij Red Bull Racing. In de saga is er opnieuw een plotwending gaande waarbij Mercedes toch weer grote interesse heeft in de diensten van de Brit. De renstal is bereid om flink wat geld uit de portemonnee te trekken. Volgens het Duitse F1-Insider ligt er van Mercedes an offer you can't refuse op tafel voor Newey. Deze publicatie slaat haaks op het bericht van de Italiaanse tak van Motorsport.com van een week eerder. Die meldde juist dat Mercedes volledig vertrouwen heeft op de kennis van hun technisch directeur James Allison. Volgens het Italiaanse medium is Mercedes niet van plan om te wachten op de keuze van Newey, en wil het team echt hun eigen weg gaan.

Geen interesse



Volgens ingewijden van F1-Insider is Newey niet echt happig nog voor een overstap naar Mercedes, ondanks dat het team is gevestigd in zijn thuisland. Dat heeft te maken met de positie van Toto Wolff als CEO en aandeelhouder. De Oostenrijkse teambaas heeft hierdoor flink wat vingers in de pap en Newey is bang dat er een soortgelijke situatie kan ontstaan zoals bij Red Bull. En daar heeft de Brit dus geen zin meer in na alle interne onrust binnen zijn huidige werkgever door het gedoe rondom teambaas Horner en de nodige frictie in de top van het beroemde blikjesmerk.



Ferrari



Sinds bekend is geworden dat Newey vertrekt bij Red Bull, vissen - volgens geruchten - allerlei teams naar de handtekening van de 65-jarige top designer. Ferrari is één van de renstallen die dolgraag Newey wil contracteren, maar daar zijn ook weer tegenstrijdige berichten over. Volgens een ander Duits medium Auto, Motor und Sport is een overeenkomst van de Scuderia weer van de baan, zo werd bericht tijdens de Grand Prix van Monaco, dat vorig weekend plaats vond. In 2023 zou Newey al een flink aanbod van Ferrari hebben geweigerd. Hij had toen geen zin om naar het buitenland te verhuizen.



Afwachten

Volgende week wordt misschien meer duidelijk, want de manager van Newey en vriend Eddie Jordan gaan alle aanbiedingen doornemen. Het kan ook uiteindelijk zijn dat de 65-jarige ontwerper er lekker tussenuit gaat met zijn vrouw op zijn eigen ontworpen Oyster-zeilboot. Want naar eigen zeggen is hij een beetje moe.



Newey werkt sinds 1988 in de koningsklasse en heeft sindsdien non-stop gewerkt aan bolides en andere projecten. De designer heeft bij Williams, McLaren en Red Bull meerdere rijders -en constructeurstitels gewonnen. Zijn eerste titels kwamen bij Williams in 1992 met de - toen voor die tijd - ultramoderne FW14B met onder andere actieve wielophanging. De bolide was zeer dominant en veegde met wereldkampioen Nigel Mansell iedereen de vloer aan. Zijn laatste succes was met de Red Bull van 2023, waarbij Max Verstappen en Sergio Pérez alle wedstrijden wonnen op eentje na in Singapore.