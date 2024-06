Hamilton wil jagen op tegenstanders: "Is makkelijker!"

Lewis Hamilton moet dit jaar op jacht gaan naar goede resultaten. Zijn team Mercedes kan het tempo van de concurrentie niet bijhouden, dus hij moet alles op alles gaan zetten om een goed resultaat te bepalen. Hamilton stelt dat het makkelijker is om te jagen dan de opgejaagde zijn.

Hamilton vocht jarenlang om de zeges en de wereldtitels in de Formule 1. Sinds 2022 is Mercedes echter niet meer in staat om voor de zeges te vechten. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wil graag zijn prijzenkast nog verder vullen, maar daarvoor heeft hij prestaties nodig. Het lijkt erop dat dit niet gaat lukken bij Mercedes, maar misschien kan hij volgend jaar met Ferrari wel weer om de topposities vechten.

Hamilton geniet er in ieder geval van om te jagen. De Brit was te gast in de populaire onlineshow Hot Ones op het YouTube-kanaal 'First We Feast'. Hamilton kreeg daar de vraag of er een mentaliteitsverschil zit tussen de coureur die jaagt en de coureur die wordt opgejaagd: "Oh ja, zeker weten! Ik denk namelijk dat het makkelijker is om te jagen, want als je aan het jagen bent op een andere coureur en je maakt fouten, dan kan je ermee wegkomen. Je valt twee stappen terug en je kunt je herpakken of jezelf terug werken."