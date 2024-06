Ocon schrikt van onlinehaat: "Inaccuraat, pijnlijk en schadelijk"

Esteban Ocon stond deze week in het middelpunt van de aandacht. Na zijn incident met zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly in Monaco, ontving hij veel kritiek. Ocon zweeg de hele week, maar nu heeft hij een uitgebreid en fel statement gedeeld op sociale media. Hij haalt uit naar alle haat die hij heeft ontvangen.

Ocon ging de mist in tijdens de openingsronde in Monaco. Vlak voor de tunnel probeerde hij zijn teamgenoot Pierre Gasly in te halen, maar dit ging mis. Hij tikte Gasly's voorwiel aan, waardoor hij werd gelanceerd. De schade aan Ocons Alpine was groot, en hij kon zijn weg niet meer vervolgen. Alpine-teambaas Bruno Famin reageerde woedend, en hij stelde dat er snel consequenties zouden volgen.

Geschrokken

Ocon ontving veel kritiek, maar op sociale media gingen mensen helemaal los. Op Instagram plaatst Ocon een uitgebreid statement waarin hij reageert op de haatreacties en hij stelt dat hij gewoon gaat rijden in Canada: "Er is veel gezegd na afloop van de Grand Prix van Monaco. Ik heb veel steun ontvangen, maar ik ben geschrokken van de grote hoeveelheid haat en negativiteit die ik online heb ontvangen over mijn karakter, mijn rijden en mijn loopbaan."

Schadelijk

Ocon legt uit dat hij altijd zware duels heeft uitgevochten met zijn teamgenoten, en dat contact er soms bij hoort. Hij vervolgt zijn openhartige statement met duidelijke bewoording: "Natuurlijk, ik heb ook wel eens fouten gemaakt. We zijn geen robots, we zijn atleten die er altijd alles aan doen om de limiet te bereiken om onze droom van zeges te bereiken. De Formule 1 is een sport waar de emoties soms hoog oplopen en waar de passie altijd meespeelt. Ik zie en voel dit elk weekend, op de baan en op social media. Het goede en het slechte. Maar de fout geïnformeerde statements en de grove verdraaiingen die ik in de afgelopen dagen online heb gezien over mijn werkrelatie met een team zijn inaccuraat, pijnlijk en schadelijk."