Mercedes kondigt Antonelli-test aan, en ontkent 'shoot-out'

Het team van Mercedes is bezig met het klaarstomen van Andrea Kimi Antonelli voor het echte werk. De jonge Italiaan werkt dit seizoen meerdere testdagen af, zodat hij goed voorbereid is op een mogelijk Formule 1-debuut. Mercedes zet hem komende week weer in, maar ze willen nog wel iets recht zetten.

Antonelli wordt gezien als een echt toptalent, en hij wordt zelfs gezien als een mogelijkheid voor het Mercedes-stoeltje voor 2025. Hij rijdt dit jaar in de Formule 2, en hij werkt meerdere tests af in ouder Formule 1-materiaal. Komende week zal hij weer in actie komen tijdens een test. Op het circuit van Barcelona zal hij een Mercedes W13 uit 2022 gaan besturen. Ook reservecoureur Mick Schumacher komt in actie tijdens deze test.

Enkele weken geleden kwamen Antonelli, Schumacher én George Russell ook in actie tijdens een test op het circuit van Silverstone. Deze test werd door sommigen gezien als een soort shoot-out, maar Mercedes laat in een verklaring aan de media weten dat hier niets van klopt: "Dat werd gezien als een shoot-out, wat niet de intentie noch het resultaat van de test was. We willen benadrukken dat elke coureur een eigen programma, op andere dagen en in andere weersomstandigheden reed. Het is jammer dat speculatie tot conclusies heeft geleid en dat vergelijkingen tussen coureurs werden gepubliceerd. Dat geeft geen eerlijk beeld van wat er is gebeurd."