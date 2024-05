Horner snapt niets van Magnussen: "Niet zo snugger van hem"

Het team van Red Bull Racing kende een rampzalig raceweekend in Monaco. Max Verstappen werd slechts zesde, en Sergio Perez werd uitgeschakeld bij een zware startcrash. Deze klapper werd veroorzaakt door Kevin Magnussen, en Christian Horner vond dat niet heel erg snugger van hem.

Magnussen raakte het achterwiel van Perez waardoor ze beide vol de vangrail in schoten in de openingsronde. Nico Hülkenberg kon ze niet meer ontwijken, en de schade was groot. Van de RB20 van Perez was vrijwel niets meer over, maar hij kon ongedeerd uitstappen. De race lag geruime tijd stil, en er moest een ambulance de baan op komen om een fotograaf te onderzoeken. De stewards openden geen onderzoek naar de crash.

Verrassing

Red Bull-teambaas Christian Horner begrijpt daar niets van. De Brit was niet blij met Magnussen, en dat liet hij duidelijk weten na afloop van de race in Monaco. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik was erg verrast dat er geen onderzoek werd ingesteld, want het was echt een behoorlijk heftig incident. Kevin had een wiel aan de binnenkant zitten op een stuk van de baan waar het allemaal alleen maar smaller wordt. Je mocht verwachten dat hij zich terug liet zakken."

Niet snugger

Volgens Horner maakte Magnussen heel erg veel kapot met de crash. De Deen zou bij een straf vrijwel zeker worden geschorst, en veel mensen vroegen zich af waarom er niet naar werd gekeken. Horner vervolgt zijn verhaal: "Hij verwoestte niet alleen Checo's race en auto, hij hielp ook de race van zijn teamgenoot om zeep. Dat was dus niet zo heel snugger van hem. Het ongeluk zag er verschrikkelijk uit. Op zo'n moment heb je het hart in de keel zitten. Je aandacht gaat meteen uit naar hoe het met de coureur gaat. Auto's kunnen worden gemaakt. De structuur van de auto en de halo deden gelukkig hun werk."