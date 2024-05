Haas-teambaas komt met verklaring na diskwalificatie

Het team van Haas was de grote verliezer van de zaterdag in Monaco. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen werden na afloop van de kwalificatie gediskwalificeerd omdat hun achtervleugels niet aan de regels voldeden. Teambaas Ayao Komatsu legt nu uit waardoor dit kon gebeuren.

Het team van Haas kende een redelijke kwalificatie in de straten van Monaco. Hülkenberg en Magnussen wisten het meeste uit hun Haas-bolides te halen. Na afloop moest het team zich echter bij de stewards melden, omdat de Technical Delegate van de FIA iets had ontdekt aan de achtervleugels. Volgens Haas reden ze met een nieuwe specificatie van de achtervleugel, en deze voldeed dus niet aan de regels. De stewards diskwalificeerden de auto's, en ze straten straks vanuit de pitlane.

Haas-teambaas Ayao Komatsu komt in Monaco met een verklaring voor de dubbele diskwalificatie. De Japanner legde het uit aan de internationale media: "Het probleem is dat de achtervleugel op een iets andere manier is ontworpen, en dat er niet goed werd gecommuniceerd tussen de designafdeling en de jongens die checken of iets legaal is. Ze realiseerden zich niet dat het concept was gewijzigd, ze wisten niet waar de limiet lag. In onze vorige vleugels lag de limiet altijd in het midden. Dus ze hebben het op dezelfde manier gecheckt."