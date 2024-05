Sainz ontloopt straf na incidentje met Albon

Carlos Sainz noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie in Monaco. De Spaanse Ferrari-coureur was daar redelijk tevreden mee, maar hij moest zich wel melden bij de stewards. Hij had mogelijk Alexander Albon geblokkeerd, maar hij ontvangt geen straf.

Sainz en Albon moesten zich na afloop van de kwalificatie bij de stewards melden om het moment te bespreken. Volgens de stewards was Albon bezig met een snelle ronde toen hij bij de chicane bij het zwembad de Ferrari van Sainz tegenkwam. Sainz kreeg van zijn team te horen dat Albon eraan kwam, en hij ging zo snel mogelijk aan de kant. Volgens de stewards gaf Sainz na afloop toe dat hij beter de chicane had kunnen afsnijden. Ze stellen dat hij niet onnodig Albon in de weg reed, en een straf is dan ook niet nodig. Albon gaf dan ook aan dat hij een straf niet nodig vond.