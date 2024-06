Albon start sprintrace vanuit pitlane na wijziging aan set-up

Het team van Williams heeft voor de start van de sprintrace in Oostenrijk een belangrijk besluit genomen. Ze hebben het een en ander aangepast aan de wagen van Alexander Albon. Aangezien dit gebeurde onder de parc fermé-regels, zal hij vanuit de pitlane moeten starten.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Williams de set-up van Albon heeft aangepast. Dit is in strijd met de regels omtrent het parc fermé, en daarom hebben de stewards besloten om de Thai vanuit de pitlane te laten starten. De kans op een goed resultaat in de sprintrace waren voor Albon al zeer klein, in de Sprint Kwalificatie van gisteren kwam hij namelijk niet goed voor de dag en noteerde hij slechts de negentiende tijd.