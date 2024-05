Verstappen ontkent conflict tussen vader Jos en Horner

Red Bull Racing beleeft een onrustig seizoen in de Formule 1. Op de baan gaat het best wel goed, maar daar buiten is het onrustig. Er speelt veel rondom teambaas Christian Horner, maar volgens Max Verstappen heeft zijn vader geen conflict met zijn vader Jos.

Er gaan dit jaar veel geruchten rond over de situatie bij Red Bull. Dit begon allemaal bij het onafhankelijke onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner. De teambaas werd vrijgesproken, maar daarmee was het verhaal nog niet voorbij. Jos Verstappen liet vlak na de vrijspraak van Horner weten dat hij niet blij was met de situatie. De oud-coureur liet zich zeer kritisch uit over Horner, en dat zorgde voor veel verhalen.

Max Verstappen wilde geruime tijd niet al te veel zeggen over deze situatie. De drievoudig wereldkampioen heeft dat nu wel gedaan. In Monaco gaf hij een interview aan The Guardian, en daar was hij duidelijk: "Mijn vader zal natuurlijk altijd bij me blijven. Er is geen conflict. Mensen kunnen een meningsverschil hebben, maar dat is een ander verhaal." Ook met Horner heeft Verstappen gewoon een goede band: "Er zijn veel pilaren. Toen ik de sprong naar Red Bull maakte, was Christian een soort pilaar bij dat verhaal. Maar het gaat er altijd om dat iedereen op één lijn zit, gefocust op prestaties. We hebben het al vaak gezegd nu, we concentreren ons vooral op de prestaties en hopelijk houden we dat vol."