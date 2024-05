Tsunoda wil 'loyaal' blijven aan VCARB

Yuki Tsunoda is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Japanse Visa Cash App RB-coureur maakt weinig fouten, is sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo en hij ontvangt veel complimenten. Tsunoda's toekomst is nog niet zeker, maar hij wil graag loyaal blijven aan VCARB.

Tsunoda had het in de afgelopen jaren lastig in de Formule 1. D Japanner maakte soms domme foutjes, en hij schold met enige regelmaat alles en iedereen de huid vol. Dit jaar heeft hij een soort metamorfose ondergaan en maakt hij een veel kalmere indruk. Hij lijkt ook volgend jaar voor Visa Cash App RB te rijden, maar door zijn band met Honda wordt Tsunoda ook in verband gebracht met Aston Martin.

Tsunoda wil hier nog niet te veel over zeggen, maar denkt voorlopig gewoon bij VCARB te blijven. De Japanner heeft alle verhalen ook wel gehoord, en hij laat aan Channel 4 weten dat hij in principe niet wil gaan vertrekken bij de Italiaanse zusterrenstal van Red Bull: "VCARB doet het zo goed, ik heb niet het idee dat ik hier weg moet gaan. Maar we zien wel hoe het gaat. Er gebeurt een heleboel om mij heen. Ik ben al zo lang onderdeel van de Red Bull-familie, dus daar ben ik heel erg loyaal aan. Maar tegelijkertijd heeft Honda me ook ontzettend geholpen."