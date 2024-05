Verstappen trapt raceweekend in Monaco af in perszaal

Morgen gaat het raceweekend in Monaco weer van start met de traditionele persdag. Op het iconische stratencircuit zullen de coureurs zich weer melden in de paddock voor de gebruikelijke verplichtingen. Ook Max Verstappen zal zich weer moeten melden in de perszaal.

Dit jaar hoeven niet alle coureurs zich te melden bij persmomenten van de FIA. Slechts een geselecteerd groepje coureurs hoeft aanwezig te zijn in de perszaal. In Monaco heeft men ervoor gekozen om huidige wereldkampioenschapsleider Max Verstappen on te trommelen. Hij krijgt gezelschap van thuisrijder Charles Leclerc, Esteban Ocon, George Russell, Yuki Tsunoda en ook van Alexander Albon. Ze hoeven zich pas om 14:30 lokale tijd te melden.

De vrijdag moeten vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal. Tussen de eerste en de tweede vrije training in is het de beurt aan vertegenwoordigers van vier teams. Het gaat hier om Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, Visa Cash App RB-CEO Peter Bayer, Alpine-teambaas Bruno Famin en ook teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi van Sauber moet zich melden. Dit viertal zal na de persconferentie ook nog moeten verschijnen in de TV Pen. Vanzelfsprekend verschijnen na de kwalificatie en de Grand Prix ook nog de coureurs die in de top drie zijn geëindigd in de perszaal.