'Ocon in beeld bij team van Haas'

Het silly season in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren. Veel coureurs beschikken over aflopende contracten, en teams zoeken naar hun ideale rijders. Ook Esteban Ocon kan nu een rol gaan spelen op de rijdersmarkt, want hij wordt nu in verband gebracht met het team van Haas.

Ocon beschikt over een aflopend contract bij het team van Alpine. De Franse renstal is op een tegenvallende wijze aan het seizoen begonnen, en dat kan ervoor zorgen dat de coureurs het vertrouwen in het team verliezen. Ocon en zijn teamgenoot Pierre Gasly beschikken over een aflopend contract, en ze worden her en der in verband gebracht met andere teams. Er zijn immers nog veel zitjes beschikbaar.

Indruk

Volgens het Italiaanse medium Formu1a.Uno is Ocon begonnen aan gesprekken met het team van Haas over een mogelijk contract. Volgens het medium is Ocon zijn opties aan het evalueren voor 2025. Bij Haas ligt er nog geen coureur vast voor 2025, maar de kans is zeer groot dat ze Oliver Bearman een kans gaan geven. De Britse coureur is onderdeel van de Ferrari Academy, en hij maakte veel indruk tijdens zijn onverwachtse debuut in Saoedi-Arabië.

Nieuwe line-up

Ocon kan worden gezien als een mogelijke teamgenoot van Bearman. Eerder deze maand werd bekend dat Nico Hülkenberg na dit jaar overstapt naar het team van Sauber. De kans is groot dat Kevin Magnussen ook gaat vertrekken bij het team. De Deense coureur beschikt over een aflopend contract, en hij maakt dit jaar nog geen ijzersterke indruk in de Formule 1. De kans is dus aanwezig dat Haas voor een volledig nieuwe line-up gaat kiezen voor 2025.