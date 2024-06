Liberty Media maakt zich zorgen over vasthouden nieuwe fans

De Formule 1 is in de afgelopen jaren flink populairder geworden. Veel nieuwe fans hebben de sport ontdekt, en dat is een flinke boost voor de autosport. Liberty Media-CEO Greg Maffei is daar trots op, maar hij vraagt zich ook af hoe de Formule 1 deze nieuwe fans kan vasthouden.

Sinds Liberty Media de Formule 1 in 2017 overnam van Bernie Ecclestone, is er veel veranderd. Ze hebben zich meer gericht op sociale media, gingen een samenwerking aan met Netflix, en de tribunes stroomden vol. De coureurs en de teams zijn steeds populairder geworden, en er lijkt een nieuw publiek te zijn gevonden. Deze groep vraagt soms iets anders dan de traditionele fanbase van de Formule 1.

Duurzaamheid

Liberty Media-CEO Greg Maffei is blij met de positieve groei van de Formule 1. Maffei heeft echter ook kopzorgen, want hij ziet een gigantische uitdaging om de nieuwe fans vast te houden. Hij is hier heel erg duidelijk over in de podcast 'James Allen on F1': "Ik maak me daar wel zorgen over. Soms is duurzaamheid iets waar ze zich zorgen over maken. We hebben een goed verhaal over duurzaamheid, maar het is belangrijk dat ze weten wat erin staat en dat het begrijpelijk is. We moeten dat ook uitdragen. Mensen moeten er ook in geloven."

Competitief

Volgens Maffei spelen er op dit gebied ook andere zaken mee. De Amerikaan wijst namelijk ook naar de spanning op de baan. Hij vindt het belangrijk dat ook hier naar wordt gekeken: "We moeten ervoor zorgen dat het racen competitief blijft. De realiteit is dat de lat daar steeds hoger wordt gelegd. We werken ook heel hard aan het inhalen van andere moderne sporten op het gebied van sociale media. Het is aan ons om continu door te werken."