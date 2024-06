Famin ontkent dat hij Ocon wilde schorsen

Het team van Alpine stond in de afgelopen weken in het middelpunt van de aandacht. Het ging veelvuldig over Esteban Ocon, aangezien Alpine bekend maakte dat hij eind dit jaar gaat vertrekken. Bruno Famin ontkent dat Alpine nadacht over het schorsen van Ocon voor Canada.

De aankondiging van Ocons vertrek volgde op een gevoelig moment. In Monaco was de Fransman op een lompe manier tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aangereden. Teambaas Bruno Famin reageerde woedend, en hij stelde dat er consequenties zouden volgen. Er gingen zelfs hardnekkige geruchten rond over een mogelijke schorsing voor Ocon, maar dat is dus uiteindelijk niet het geval.

Teambaas Famin werd op vrijdag in Canada voor het eerst geconfronteerd met deze geruchten. De Fransman wil daar helemaal niets van weten als hij naar de mogelijke schorsing wordt gevraagd door Sky Sports: "Dat is echt nooit een discussiepunt geweest! We zijn hier allemaal professionals. Zelfs als er iets slechts gebeurt, dan gaan we erover praten en kijken we wat we kunnen doen voor de volgende race. Maar hem schorsen voor een raceweekend, is nooit een onderwerp van gesprek geweest." Volgens Famin hadden de gebeurtenissen in Monaco geen invloed op de beslissing om niet verder te gaan met Ocon: "Ik focus me meer op wat er gaat komen, dan op wat er eerder is gebeurd."