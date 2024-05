Domenicali twijfelt aan toekomst Italiaanse Grands Prix

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola op het programma. Het is de eerste van de twee races die dit jaar worden verreden in Italië. Stefano Domenicali vraagt zich hardop af of dit in de toekomst nog wel het geval is.

Sinds de coronapandemie in 2020 staan er twee Grands Prix in Italië op het programma. Het iconische circuit van Imola keerde terug, en ze zijn daarna niet meer van de kalender gevallen. Net als Monza beschikt Imola over een contract dat eind 2025 afloopt. Beide circuits zijn zeer populair onder de coureurs en de oudere generatie fans, maar toch vraagt men zich af of ze wel toekomstbestendig zijn.

Het is geen geheim dat de kalender in de komende jaren flink op de schop zal gaan. Formule 1-CEO Stefano Domenicali twijfelt in gesprek met La Gazzetta dello Sport aan de toekomst van de races: "Italië staat centraal op de Formule 1-kalender, maar er moeten belangrijke kwesties zoals de bereidheid van de overheid om te investeren en de infrastructuur worden aangepakt. Een snelle verandering qua veiligheid van de circuits en de bereikbaarheid voor de fans is nodig. Eind augustus zullen we in Monza de balans opmaken met de ACI en de overheidsinstellingen. Het is nog steeds mogelijk dat Italië na 2026 twee races organiseert, maar realistisch gezien denk ik dat het moeilijk zal worden."