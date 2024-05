Ford ziet geen problemen bij ontwikkelingstraject 2026-motoren

In 2026 gaan er nieuwe motorregels gelden in de Formule 1. Alle motorfabrikanten zijn hard bezig met de voorbereidingen, en dat geldt ook voor Ford. De Amerikaanse autogigant gaat samen met Red Bull motoren bouwen, en volgens Ford worden de geplande mijlpalen gehaald.

De nieuwe motorregels van 2026 hebben de aandacht getrokken van meerdere partijen. Alle huidige motorleveranciers blijven aanwezig, en ook Ford, Audi en Honda gaan krachtbronnen bouwen. Niemand weet precies hoe de fabrikanten ervoor staan, maar volgens de geruchten zouden Ford en Red Bull een beetje achterlopen op hun concurrenten. Dat zou dus kunnen betekenen dat Red Bull hun dominantie kan gaan verliezen.

Mijlpalen

Bij Ford maken ze zich momenteel nog geen zorgen. Ford Motorsports-topman Mark Rushbrook is heel positief. Hij stelt in een interview met Motorsport.com dat alles volgens plan loopt, maar dat hij niet weet hoe het met de concurrentie gaat: "Zoals bij elk programma stel je bepaalde doelen en mijlpalen. Op dit moment halen we al onze eigen doelen en bereiken we de gewenste mijlpalen. In de Formule 1 gaat de ontwikkeling zoveel sneller dan in alle andere takken van autosport waarin we actief zijn. Het is echt vol gas vanaf het begin van de ontwikkelingen tot en met 2030, als deze reglementen eindigen."

Achterstand

Rushbrook wordt in het interview geconfronteerd met de geruchten rondom Ford. Volgens de roddels zouden Ford en Red Bull achterlopen in de ontwikkelingen: "Ik kan alleen maar zeggen dat we onze eigen doelen voor de Power Unit hebben gesteld op basis van ervaring en wat we denken dat er nodig is om in 2026 succesvol te zijn. We hebben geen idee waar de concurrentie staat en wat hun ontwikkelingscurve is. Een directe vergelijking met onze tegenstanders hebben we niet, maar als we kijken naar wat we denken dat we nodig hebben om succesvol te zijn, dan staan we er goed voor."