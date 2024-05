Sargeant negeert Antonelli-geruchten

Logan Sargeant is niet bepaald op een sterke manier aan het seizoen begonnen. De Amerikaan las in de media zelfs dat hij later dit jaar kan worden vervangen door Andrea Kimi Antonelli. Sargeant stelt dat hij zich niet zo bezighoudt met deze geruchten.

In Miami werd bekend dat een team bij de FIA dispensatie had aangevraagd om de 17-jarige Antonelli in te zetten tijdens sessies. Het leek er sterk op dat dit om Williams ging, en direct vroeg men zich af of Antonelli al in Imola het stoeltje van Sargeant kan overnemen. Williams-teambaas James Vowles ontkende dat ze Sargeant al in Imola willen vervangen, maar de geruchtenstroom bleef doorgaan.

Sargeant zelf haalt zijn schouders op over al deze verhalen. De Amerikaanse coureur blijft strijdbaar en hij spreekt zich erover uit bij Motorsport.com: "Ik doe gewoon mijn werk zo goed als ik kan. Ik bedoel, in de eerste training in Miami voelde ik me meer op mijn gemak dan eerder dit jaar het geval was, en ik had het gevoel dat ik er direct bovenop zat. Als ik kijk naar de races sinds Australië, dan heb ik het gevoel dat het qua snelheid relatief goed gaat. In Japan haalde ik er bijna alles uit. Natuurlijk was China teleurstellende, maar hier heb ik weer het gevoel dat ik het goede heb gedaan."