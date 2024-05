Ferrari verslaat Red Bull bij pitstops in Miami

De zege in Miami ging afgelopen weekend naar McLaren-coureur Lando Norris. Hij wist de Red Bull van Max Verstappen op relatief eenvoudige wijze achter zich te houden. Ook in de pitlane werd Red Bull verslagen, meerdere teams voerden razendsnelle pitstops uit.

Het team van Ferrari kwam als winnaar uit de bus in het pitstopklassement. De Italiaanse pitcrew verwisselde de banden van Charles Leclerc in 1,94 seconden. Ze waren daarmee net iets sneller dan Red Bull, want Sergio Perez kreeg een vers setje Pirelli's in 1,95 seconden. McLaren bleef net boven de twee seconden door de banden van Lando Norris te vervangen in 2,17 seconden. Red Bull en Aston Martin maakten de top vijf compleet met razendsnelle bandenwissels.