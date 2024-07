Piastri leeft zijn droom: "Heel erg speciaal"

Het is Oscar Piastri eindelijk gelukt, hij is een racewinnaar in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur moest de strijd aangaan met zijn teamgenoot Lando Norris, al werd het nooit een echt duel. Na afloop gaf Piastri aan dat hij zijn kinderdroom werkelijkheid heeft laten worden.

Piastri greep de leiding bij de start van de race. Zijn teamgenoot Lando Norris kwam uiteindelijk nog wel in de buurt, maar het leek een gelopen race te zijn. McLaren koos echter voor een opvallende strategie en daardoor kwam Norris op kop te liggen. Piastri kreeg te horen dat hij zich hier geen zorgen over hoefde te maken. Uiteindelijk ging Norris pas in de absolute slotfase aan de kant, en hierdoor kon Piastri eindelijk winnen.

Zijn zege kwam op een controversiële manier tot stand, maar een zege is een zege. Na de nodige felicitaties van zijn team, en van Norris, meldde Piastri zich bij interviewer van dienst Nico Rosberg: "Dit is heel erg speciaal. Dit is echt de dag waar ik als kind van heb gedroomd. Natuurlijk was het een beetje lastig aan het einde, maar bij de start wist ik mezelf in de juiste positie te brengen. En ik wil het team bedanken voor hun harde werk en deze auto. Het is heel erg leuk om te racen voor McLaren. Ze hebben mij deze kans gegeven en het is geweldig om na achttien maanden te winnen."