Wat doet het weer in Imola?

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Het raceweekend werd vorige jaar last minute afgeblazen vanwege hevige regenval, en ook dit jaar kan er een druppel regen gaan vallen op het circuit.

De weersomstandigheden waren vorig jaar extreem. Enorme regenval zorgde voor overstromingen, waardoor het niet verantwoord was om de race door te laten gaan. Dit weekend gaan de sessies wel gewoon door, maar moet men wel rekening houden met neerslag. Het is deze week al veelvuldig aan het regenen, maar op vrijdag komt daar verandering in. Tijdens de eerste en de tweede vrije training blijft het droog en zal het zonnetje flink schijnen. Het wordt ongeveer 25 graden Celsius.

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de belangrijke kwalificatie verreden. Ook nu hoeven de teams en coureurs geen rekening te houden met neerslag. Het zonnetje zal weer flink schijnen en het wordt ongeveer 26 graden Celsius in Imola. Op zondag wordt de Grand Prix verreden, en het weer zal er dan iets anders uit zien dan tijdens de andere dagen van het weekend. Het wordt zo'n 25 graden Celsius, maar de teams moeten de weerradar goed in de gaten houden. De kans op een bui is zeer groot, maar het is nog maar de vraag of er neerslag gaat vallen tijdens de race.