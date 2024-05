Verstappen in top 50 best verdienende sporters ter wereld

Max Verstappen kent momenteel gouden tijden in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden. Ook naast de baan scoort Verstappen, want hij is opgenomen in de lijst van best verdienende sporters ter wereld.

Het is al geruime tijd duidelijk dat Verstappen de best verdienende coureur is van het Formule 1-veld. De Nederlander wordt rijkelijk beloond door zijn team Red Bull Racing, en daarnaast heeft hij ook zo zijn eigen sponsors. Verstappen maakt op de baan een goede indruk, en dat levert hem natuurlijk ook iets op. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes is Verstappen één van de grootverdieners van de internationale sportwereld.

Forbes heeft berekend wat topsporters over de afgelopen twaalf maanden hebben verdiend. Verstappen staat op deze lijst op de zeventiende plaats met een totaal inkomen over twaalf maanden van 81 miljoen dollar. Volgens Forbes verdiende hij 76 miljoen dollar met uit uitoefenen van zijn sport, en de overige 5 miljoen dollar verdiende hij naast de baan, hier gaat het bijvoorbeeld om sponsordeals. Naast Verstappen staat ook Lewis Hamilton in de lijst, hij staat op de 21ste plaats met een inkomen van 69 miljoen dollar. De lijst wordt aangevoerd door Cristiano Ronaldo met een inkomen van 260 miljoen dollar.