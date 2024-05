Marko over toekomst Newey: "Zou eerder voor rood kiezen"

Het is geen geheim meer dat Adrian Newey gaat vertrekken bij Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal bevestigde het nieuws vorige week, en sindsdien gaat het veelvuldig over Newey. Volgens Helmut Marko was het voor niemand een verrassing, en hij hint op Ferrari als nieuwe werkgever voor Newey.

Het vertrek van Newey hing al geruime tijd in de lucht. De Britse topontwerper werd al geruime tijd in verband gebracht met een transfer, en een week voor de bevestiging van Red Bull lekte het nieuws al uit via Auto, Motor und Sport. Newey wordt in verband gebracht met meerdere teams. Aston Martin en Ferrari zouden interesse hebben, terwijl Williams-teambaas James Vowles stelde dat hij al met Newey had gesproken.

Meerdere aanleidingen

De onrust binnen Red Bull wordt door veel mensen als een aanleiding gezien voor het vertrek van Newey. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat aan OE24 weten dat het vertrek van Newey voor hem niet als een verrassing kwam: "Nee, dit was al langer aan de gang." Er wordt gewezen naar een interview van Christian Horner stelde dat de invloed van Newey minder groot was. Dit zorgde voor chagrijn bij Newey's vrouw, en volgens Marko speelde dit mee: "Er waren meerdere aanleidingen, dit was er ook eentje."

Rood

Het is dan nog de vraag waar de toekomst van Newey ligt. Marko stelde eerder deze week dat de kleur groen goed bij Newey zou passen. Hierdoor leek het er op dat Marko suggereerde dat Newey naar Aston Martin zou vertrekken. Geconfronteerd met die uitspraken, verandert Marko van mening. Hij wijst nu naar Ferrari: "Dan hebben ze me verkeerd begrepen. Ik zou eerder voor rood kiezen."