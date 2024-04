Newey kan niets met klachten: "Formule 1 was vroeger ook saai"

Het team van Red Bull Racing is ook dit jaar weer oppermachtig in de Formule 1. Max Verstappen wist drie van de eerste vier races te winnen en hij geldt als de topfavoriet voor de wereldtitel. Volgens sommigen is de Formule 1 nu enorm saai, maar volgens Adrian Newey was dit vroeger ook het geval.

Red Bull heeft al sinds 2022 de touwtjes in handen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft de nieuwe regels goed onder de knie en ze zijn veel sneller dan hun concurrenten. Verstappen werd vorig jaar op een machtige wijze wereldkampioen en hij won slechts drie races niet. Volgens een aantal fans en volgers is de Formule 1 nu saaier dan ooit door de overmacht van Verstappen en Red Bull.

Red Bull-ontwerper Adrian Newey kan helemaal niets met deze kritiek. De Brit is kritisch op een aantal zaken, maar hier kan hij zich niet in vinden. In een interview met Motorsport.com wordt Newey geconfronteerd met de bewering dat de Formule 1 saai is: "We hebben de gewoonte om ons de gedenkwaardige races en gevechten te herinneren en die door een roze bril te bekijken. Maar we vergeten dan de races die saai waren. De realiteit is dat er door de jaren heen veel saaie races zijn geweest, in elk seizoen. Misschien was het meest dramatische seizoen wel 2012, toen wonnen er zes coureurs in de eerste zes races."