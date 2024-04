Herbert steunt Verstappen: "Niet zeggen dat het saai is"

Max Verstappen is momenteel weer enorm dominant in de Formule 1. Afgelopen weekend won hij de Japanse Grand Prix met speels gemak en hij gaat ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap. Volgens Johnny Herbert is het fout om de resultaten van Verstappen af te schilderen als 'saai'.

Verstappen gold voorafgaand het seizoen als de grote titelfavoriet. Hij kan dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij gaan pakken en vooralsnog ligt hij op koers. Hij won drie van de eerste vier races. In Bahrein, Saoedi-Arabië en Japan was hij zeer dominant, terwijl hij in Australië uitviel met remproblemen. Critici stellen dat de Formule 1 saai is geworden door de dominantie van Verstappen, maar daar is niet iedereen het mee eens.

Woods

Oud-coureur Johnny Herbert vindt het niet goed om de prestaties van Verstappen op die manier te omschrijven. De Brit vergelijkt het in gesprek met Best Inclave Casinos met andere sporten: "Toen golfer Tiger Woods op de toppen van zijn kunnen presteerde, genoot iedereen daarvan. Wat hij kon, was fenomenaal. We mochten dat aanschouwen en elke slag was fascinerend om te zien. Tiger lag voor op alles en iedereen. Iedereen genoot daarvan en dat ze bij Max Verstappen ook moeten doen. Hij is ongelofelijk. Het is aan de andere teams om een pakket samen te stellen waarmee ze hem kunnen uitdagen."

Federer

Herbert is dan ook niet van mening dat de Formule 1 momenteel saai is. Hij wijst naar de rest van het veld, maar toch vooral naar Verstappen: "Achter Max zit alles dicht bij elkaar. Het verschil tussen de tweede plaats en plaats negen is ongeveer drie tienden. Er is nu eenmaal één man heel erg dominant. In het tennis had je met Roger Federer hetzelfde. Het is te danken aan uniek talent en daar mag je niets aan afdoen door te roepen dat het saai is."