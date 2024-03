Verstappen zag pole niet aankomen: "Onverwachts!"

Max Verstappen liet in Australië weer zien wat hij in zijn mars heeft. De Nederlander reed een goede kwalificatie en dat leverde hem uiteindelijk de pole position op. Na afloop was hij daar dan ook enorm tevreden mee, ook omdat tot nu toe niet alles op rolletjes liep.

Verstappen klaagde in de derde vrije training nog over de nodige problemen met zijn auto. Ook in het eerste gedeelte van de kwalificatie liet hij weten dat hij zeer ontevreden was. Dat weerhield hem er echter niet van om vol het gas in te trappen. In de belangrijke derde sessie van de kwalificatie liet hij geen steek vallen en noteerde hij een tijd die genoeg was voor de zeer belangrijke pole position.

Na afloop zwaaide hij enthousiast naar de fans, babbelde hij eventjes met zijn teamgenootje Sergio Perez en meldde hij zich daarna voor de microfoon van interviewer van dienst Alex Brundle: "Dit was best onverwachts in de kwalificatie, maar ik ben blij met hoe Q3 verliep. Allebei de rondjes voelden goed aan en ik heb ervan genoten. Het is tot nu toe een tricky weekend, maar we staan er toch weer en daar ben ik heel erg blij mee." Verstappen weet dat de race spannend kan worden: "Ferrari ziet er sterk uit in de longruns, dus dat is een beetje een vraagteken voor morgen. Dat maakt het wel weer leuk."