Wat doet het weer in Melbourne?

Dit weekend wordt op het circuit van Albert Park in Melbourne de Australische Grand Prix verreden. De race is zeer populair onder de fans en de coureurs. De teams hoeven de weerradars niet in de gaten te houden, want het wordt zeer goed weer dit weekend.

Op de vrijdag in Australië worden de eerste twee vrije trainingen verreden op het circuit van Albert Park. Op deze dag wordt er geen neerslag verwacht en er zullen ook geen wolkjes te zien zijn. Het wordt ongeveer 22 graden Celsius in Melbourne en de wind zal tijdens de eerste sessies van het weekend geen rol van betekenis gaan spelen. Ook op de zaterdag zal het zeker niet hard gaan waaien.

Op zaterdag worden de derde vrije training en de belangrijke kwalificatie verreden. Het wordt op deze dag 21 graden Celsius en de teams hoeven geen rekening te houden met regen of andere vormen van neerslag. Er zal wel een wolkje te zien zijn, maar die zullen niet voor problemen gaan zorgen. Op de zondag wordt de Grand Prix verreden op het circuit van Albert Park. Het zal nu nog minder hard gaan waaien en het wordt wederom 21 graden. Ook nu zijn er weer wolken te zien, maar daar hebben de teams, coureurs en fans helemaal geen last van.