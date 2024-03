Red Bull wist al vroeg dat RB20 zeer snel was

Het team van Red Bull Racing is ook dit seizoen weer oppermachtig in de Formule 1. In de eerste twee races van het seizoen scoorde Red Bull twee keer een 1-2tje. Liam Lawson kwam er al heel snel achter dat de RB20 een snelle auto was, maar hij had niet verwacht dat deze bolide zo goed zou zijn.

Het is geen geheim dat Red Bull al zeer vroeg is begonnen met het ontwikkelen van de RB20. De Oostenrijkse renstal had vorig jaar een enorme voorsprong op de rest van het veld en hierdoor konden ze zich al snel focussen op 2024. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want Max Verstappen heeft dit seizoen de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië met een flinke voorsprong gewonnen.

Red Bull-reservecoureur Liam Lawson wist al dat de RB20 behoorlijk competitief zou zijn. Hij testte de bolide al in de simulator en in de podcast van Sky Sports F1 legt hij uit wat zijn gevoel was: "Toen we vorig jaar wat ontwikkelingen hadden voor de auto, bracht ik wat tijd door in de simulator. Ik wist dat er verbeteringen op het vlak van performance zouden komen. Ik wist op dat moment al dat het een winnende auto was. Als je in de simulator tijd weet te vinden voor de auto van volgend jaar, dan weet je dat deze zelfs nog sneller zal zijn. Het was een goede indicatie dat deze auto goed zou zijn. Maar eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat deze zo goed zou zijn!"