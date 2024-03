Perez maakt indruk op Marko: "Zelfde basisafstelling als Max"

Sergio Perez is op een positieve manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwam in Bahrein en Jeddah als tweede over de streep, maar wel met een fikse achterstand op Max Verstappen. Helmut Marko is in ieder geval tevreden.

Perez weet dat hij dit jaar moet presteren. De Mexicaan beschikt over een aflopend contract, maar het is niet uitgesloten dat hij gewoon een contractverlenging gaat krijgen. De eerste prestaties zijn in ieder geval niet slecht, want de twee tweede plaatsen geven de burger moed. Perez zelf lijkt tevreden te zijn en dat geldt ook voor de hoge heren van het team van Red Bull Racing. Ook bij Helmut Marko heerst tevredenheid.

Marko liet eerder al weten dat er meerdere kapers op de kust liggen. De Oostenrijkse teamadviseur is vooralsnog enorm tevreden over Perez, zo laat hij doorschemeren bij Speedweek: "Jeddah is een circuit waar Checo echt van houdt. Hij stond hier in de afgelopen twee jaar op pole, won vorig jaar en hij won in 2022 alleen niet door een ongunstige Safety Car. Dit jaar is hij ook niet meer aan het experimenteren, maar begint hij min of meer met dezelfde basisafstelling als Max. Het zijn nu meer nuanceverschillen qua afstelling."