Marko weigert iets te zeggen over speciale clausule Verstappen

In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Max Verstappen. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes en hij zou een opvallende clausule met betrekking tot Helmut Marko in zijn contract hebben staan, Marko wil daar helemaal niets over zeggen.

Na het onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is de rust nog niet wedergekeerd bij het team. Sterker nog, het is alleen maar onrustiger geworden. Nadat Jos Verstappen zich kritisch uitliet over Horner, is de geruchtenmolen alleen maar harder gaan draaien. Max Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en dat zou alleen maar makkelijker worden door een clausule in zijn contract. Hierbij zou hij kunnen vertrekken bij Red Bull, als Helmut Marko is vertrokken.

De Oostenrijkse teamadviseur weigert zich echter uit te spreken over deze zeer opvallende clausule. Marko wordt hiermee geconfronteerd in gesprek met zijn landgenoten van OE24: "Ik erbij dat ik hier niets over ga zeggen. Maar het is een feit dat ik en Max een goede vertrouwensband hebben." Marko werd ook geconfronteerd met een recente uitspraak van Gerhard Berger, die stelde dat Verstappen naar Mercedes gaat en Marko en Adrian Newey vertrekken en Horner blijft. Marko is geheimzinnig: "Dat is een interessante variant."