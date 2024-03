Marko looft 'tactisch perfecte' Perez

Sergio Perez moet dit seizoen zo goed mogelijk voor de dag gaan komen in de Formule 1. De Mexicaanse coureur beschikt over een aflopend contract bij Red Bull Racing en dat betekent dat hij extra sterk moet presteren. Helmut Marko is in ieder geval heel tevreden met de prestaties van Perez in Bahrein.

Perez kwam op het circuit van Sakhir als tweede over de streep, ver achter zijn teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan kende een lastige race, want hij moest meerdere zware duels uitvechten met onder meer George Russell, Charles Leclerc en Carlos Sainz. Perez kwam uiteindelijk als winnaar uit de strijd en dat zorgde voor veel vreugde bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal begon het seizoen met een 1-2tje.

Het contract van Perez loopt na dit seizoen af en teamadviseur Helmut Marko heeft hem een duidelijke boodschap meegegeven. Marko was in Bahrein in ieder geval tevreden, zo laat hij weten aan de Duitse tak van Sky Sports: "Het was echt een onberispelijke prestatie van Perez. Ja, Max trok een gat bij de start, terwijl Checo vast zat achter de Ferrari's en een Mercedes. Het zou geen zin hebben gehad om het tempo te verhogen. Hij had Carlos Sainz volledig onder controle en vooraan was er helemaal geen kans. Dus tactisch reed hij perfect."