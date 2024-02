Marko ziet geen concurrenten: "Onze racepace nog steeds het beste"

Het team van Red Bull Racing begon aan de donderdag in Bahrein als de grote favoriet. In de eerste twee vrije trainingen wist het team echter geen enkele keer de snelste tijd te noteren. Voor Helmut Marko is dat geen aanleiding voor stress.

In de eerste vrije training werd de snelste tijd genoteerd door Daniel Ricciardo. De coureur van Red Bulls zusterteam reed als één van de weinige op de zachte banden en de omstandigheden waren tevens niet heel vergelijkbaar met die van de kwalificatie. In de tweede training werd de snelste tijd neergezet door Lewis Hamilton, zijn voorsprong op Verstappen bedroeg iets minder dan een halve seconde.

Verstappen klaagde een beetje tijdens de eerste vrije training, maar er lijkt geen vuiltje aan de lucht te zijn bij Red Bull. Teamadviseur Helmut Marko stelde in gesprek met de internationale media namelijk dat de long runs zeer goed verliepen. Hij ziet dan ook geen echte tegenstanders: "Ik geloof het niet. Ik denk niet dat de tijden van de Mercedessen heel representatief zijn. Ferrari zal wel heel erg sterk zijn in de kwalificatie en in de race. Maar ik denk wel dat wij qua racepace nog steeds het snelste team zijn op dit moment."