Testweek terugblik: Red Bull maakt indruk, druk middenveld

Afgelopen week werd het Formule 1-seizoen officieus afgetrapt met de testweek in Bahrein. De teams reden honderden rondjes en ze verzamelden pagina's aan data. Er waren opvallend weinig problemen, maar dat betekent niet dat de testdagen voor iedereen vlekkeloos verliepen. GPToday.net kijkt naar de prestaties van de teams in de testweek.

Red Bull Racing

Vrijwel iedereen weet het zeker: Red Bull wordt dit jaar gewoon weer kampioen. De Oostenrijkse renstal gold voorafgaand de testdagen al als de favoriet, en in Bahrein bevestigde het team deze status. Ze reden in totaal 390 rondjes en op een brandende voorrem na, ging het vlekkeloos. Max Verstappen en Sergio Perez focusten ze niet op snelle rondjes en na afloop lieten ze weten dat ze zich geweldig voelden in de auto. Uit de statistieken van de Formule 1 blijkt dan ook dat Red Bull qua racepace en kwalificatiepace haast onverslaanbaar is. De concurrentie is gewaarschuwd.

Mercedes

Mercedes heeft een drukke winter achter de rug. Ze willen dit jaar stappen gaan zetten, maar alle werkzaamheden werden overschaduwd door de aangekondigde transfer van Lewis Hamilton. De Brit focust zich nu nog gewoon op Mercedes en samen met George Russell kwam hij tot een totaal van 360 rondjes. Het is geen reusachtig aantal, maar bij Mercedes heeft men veel meer zelfvertrouwen dat in de voorgaande jaren. De W15 gedroeg zich naar behoren en qua racepace komen ze redelijk in de buurt van Red Bull. Toch is het de verwachting dat ze vooral zullen gaan vechten met Ferrari en McLaren.

Ferrari

Het team van Ferrari wil dit jaar gaan winnen in de Formule 1. In de testweek lieten ze zien dat ze een betrouwbare auto hebben gebouwd. Charles Leclerc en Carlos Sainz reden een enorm aantal van 316 ronden én ze topten de tijdenlijsten. Daar moet wel een kanttekening bij worden geplaatst, want ze noteerden deze tijden op de zachte banden. Red Bull heeft deze band niet eens gebruikt. Ferrari lijkt ietsje dichter bij Red Bull zijn te gekomen. Volgens de cijfers van de Formule 1 liggen ze 0,22 seconden achter op Red Bull qua kwalificatiepace. Het geeft de Italiaanse burger een beetje moed.

McLaren

In tegenstelling tot vorig jaar kende het team van McLaren nu een aardige testweek. Ze willen dit jaar gaan voortborduren op de goede prestaties van eind 2023, maar daarvoor hadden ze wel graag meer data willen verzamelen. Ze reden slechts 327 ronden, alleen Williams reed er minder. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri reden niet bepaald snelle ronden, maar hun racepace zag er aardig uit. Het is dan ook de verwachting dat ze vooral zullen gaan strijden met Mercedes, Ferrari en Aston Martin. Al zagen Ferrari en Mercedes er wel iets competitiever uit.

Aston Martin

Het team van Aston Martin was vorig jaar de grote verrassing. Nu zijn de verwachtingen veel hoger en in de testdagen oogden ze redelijk competitief. Lance Stroll en Fernando Alonso reden in totaal 379 rondjes op het circuit van Sakhir en ook de racepace zag er aardig uit. Volgens de berekeningen van de Formule 1 bedraagt hun achterstand op Red Bull hier 0,62 seconden. Qua kwalificatiepace waren ze dan weer het zesde team, maar de verschillen zijn hier wel zeer klein. Aston Martin wordt dus wel gezien als een podiumkandidaat, maar ze hebben veel concurrenten.

Alpine

Het team van Alpine eindigde vorig jaar in niemandsland. Dit seizoen willen ze stappen gaan zetten, maar vooralsnog hebben ze vooral stappen achteruit gezet. Ze reden slechts 333 rondjes en de coureurs reageerden niet bepaald positief. De wagen oogden niet snel en is volgens sommigen zelfs zeer zwaar. Esteban Ocon en Pierre Gasly noteerden amper snelle rondetijden en hun racepace was ook niet om over naar huis te schrijven. Hun achterstand op Red Bull bedraagt hier 1,09 seconden en daarmee staan ze op gelijke voet met Sauber. Alpine kan zich dus voorbereiden op een lastig jaar.

VCARB

Het team van Visa Cash App RB lijkt stappen te hebben gezet. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo reden een respectabel aantal van 366 rondjes en de reacties waren overwegend positief. Qua racepace liggen ze 0,73 seconden achter op Red Bull en daarmee vinden ze zichzelf terug in het middenveld. Hun kwalificatiesnelheid is volgens de berekeningen van de Formule 1 zelfs goed voor de vijfde plaats. VCARB heeft stappen gezet, maar het is te vroeg om ze aan te wijzen als een verrassing. Punten scoren in Bahrein is in ieder geval geen onrealistisch doel.

Williams

Het team van Williams reed de minste rondjes van iedereen tijdens de testweek. Ze reden in totaal 299 rondes en op de eerste testdag kwamen ze niet verder dan 61 rondes. De Britse renstal was dan ook de enige ploeg met noemenswaardige problemen. Alexander Albon moest zijn auto naast de baan parkeren en verder liep Williams tegen nog meer technische problemen aan. Volgens de berekeningen van de Formule 1 blijft Williams een beetje hangen in het achterveld. Er moet dus iets gaan gebeuren bij het team uit Grove.

Sauber

Het team van Sauber is fris aan het nieuwe jaar begonnen. Een nieuwe naam en een nieuw uiterlijk zorgen voor een frisse wind. De resultaten in de testweek waren echter niet enorm indrukwekkend. Ze reden wel veel ronden, in totaal gingen Valtteri Bottas en Guanyu Zhou 379 keer de baan rond in Bahrein. Zhou perste er zelfs nog een glory run uit op vrijdag. Volgens de berekeningen is Saubers kwalificatiepace niet extreem goed, dus zal het team zich vooral moeten focussen op spaarzame successen. Het is wachten totdat Audi in 2026 de sport betreedt.

Haas

Het team van Haas had voorafgaand de testweek al aangekondigd dat ze geen snelle tijden gingen rijden. De focus lag op het begrijpen van de auto. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen hebben de boodschap van teambaas Ayao Komatsu in ieder geval begrepen. Ze reden namelijk 441 rondjes, geen enkel ander team reed er zoveel. Volgens de berekeningen staat Haas stijf onderaan bij zowel de racepace als de kwalificatiepace. De verwachtingen zijn laag en bij Haas weten ze dat ook.