Ochtendupdate Bahrein: Putdeksel zorgt weer voor problemen, Perez maakt meters

De ochtend van de laatste testdag in Bahrein zit er ook weer op. Maar dat betekent niet dat de teamleden nu even een broodje kunnen gaan eten, er is namelijk geen lunchpauze. Een putdeksel gooide weer roet in het eten in de ochtenduren.

Na nog geen uur lag de testdag in Bahrein weer stil. Sergio Perez had in bocht 11 een putdeksel losgereden en dat zorgde voor een rode vlag. Wedstrijdleider Niels Wittich kwam hoogstpersoonlijk polshoogte nemen en alle putten werden gecontroleerd. Het was een soort dejavu voor de teams, want een dag eerder lag de sessie ook al stil door een losgeslagen putdeksel. Ook toen gebeurde dit in bocht 11.

Newey

Adrian Newey checkte hoogstpersoonlijk of de vloer van de RB20 nog in orde was. Dit was het geval en toen de lichten weer op groen sprongen, kon Perez weer meters gaan maken. Hij geeft het stuur over aan Max Verstappen, de Nederlander zal de rest van de dag voor zijn rekening gaan nemen. Aangezien er geen middagpauze is, zullen de teams moeten zoeken naar het juiste moment om de auto aan te passen voor de andere coureur. Bij Williams gebeurt dat niet, omdat Alexander Albon de hele dag rijdt.

Een aantal teams stonden zeer lang in de pitlane. Bij het team van McLaren waren er flinke problemen waardoor Lando Norris slechts een handvol rondjes kon rijden. Ook Valtteri Bottas kende een teleurstellende derde testdag. De Finse coureur moest lang wachten voordat hij de baan op kon komen, en daarna waren er ook nog eens flinke technische problemen.