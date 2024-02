Restant ochtendsessie geschrapt vanwege losse putdeksel

De ochtendsessie in Bahrein is tot een einde gekomen. De ochtend verliep niet zoals gewenst, want een uur voor het einde werd de sessie beëindigd. Een probleem met een putdeksel gooide roet in het eten waarop de FIA besloot om het dagschema aan te passen.

De dag leek vlekkeloos te verlopen voor de teams en de coureurs. Er werden zeer veel rondjes gereden, er waren weinig problemen en er was nog geen rode vlag te bekennen. Sergio Perez had een lastige ochtend, want al vroeg in de sessie ontstond er een klein brandje in zijn voorrem. Hierdoor stond hij eventjes in de pitlane en kwam hij niet verder dan twintig rondjes. Wel eindigde hij op de vierde plaats.

Putdeksel

Charles Leclerc leek te kunnen rekenen op een vlekkeloze dag. Hij reed 36 rondjes en hij noteerde de snelste tijd. Maar de pechduivel blijft hem achtervolgen, hij reed over een losgeslagen putdeksel waardoor er met de rode vlag werd gezwaaid. Wedstrijdleider Niels Wittich kwam zelf kijken op het plaats delict en de coureurs zochten de pitstraat op. Bij Ferrari werden de schermen voor de pitbox geplaatst, want de wagen had mogelijk schade opgelopen. Volgens de Italiaanse media had de vloer van de SF-24 de knuffel met de putdeksel niet overleefd.

Tijdschema

Het was een pijnlijk einde van de sessie. De FIA besloot het tijdschema direct aan te passen waardoor de middagsessie nu een uur eerder begint. Dat betekent dat de wagens om 12:00 weer de baan opgaan. In de ochtend werden er veel rondjes gereden. De kilometervreter van de dag was Yuki Tsunoda, hij reed in totaal 40 rondjes. Daarnaast reden ook Lewis Hamilton en Guanyu Zhou zeer veel rondjes.