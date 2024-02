Wie komen er in actie tijdens de tweede testdag in Bahrein?

Vandaag staat de tweede testdag in Bahrein op het programma. De heren coureurs maakten gisteren hun eerste meters van het jaar en vandaag kunnen ze daarop voortborduren. Max Verstappen komt vandaag ook weer in actie, maar hij is zeker niet de enige die vandaag achter het stuur kruipt.

Gisteren kwam Verstappen in zijn eentje in actie voor het team van Red Bull Racing. De Nederlandse coureur zal vandaag de RB20 gaan delen met zijn teamgenoot Sergio Perez. Ze komen allebei een halve dag in actie, de teams van Williams en Mercedes kiezen er vandaag wel voor om slechts één coureur in te zetten. Dat betekent dus ook dat we vandaag Lewis Hamilton in actie gaan zien.

Deze coureurs komen vandaag in actie:

Red Bull Racing: Sergio Perez (ochtend), Max Verstappen (middag)

Mercedes: Lewis Hamilton

Ferrari: Charles Leclerc (ochtend), Carlos Sainz (middag)

McLaren: Oscar Piastri (ochtend), Lando Norris (middag)

Aston Martin: Fernando Alonso (ochtend), Lance Stroll (middag)

Alpine: Pierre Gasly (ochtend), Esteban Ocon (middag)

Williams: Logan Sargeant

Visa Cash App RB: Yuki Tsunoda (ochtend), Daniel Ricciardo (middag)

Sauber: Guanyu Zhou (ochtend), Valtteri Bottas (middag)

Haas: Nico Hülkenberg (ochtend), Kevin Magnussen (middag)