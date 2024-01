Hill kraakt Madrid: "Gaat de kant van de Formule E op"

De Formule 1 kondigde eerder deze week aan dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 wordt verreden op een stratencircuit in Madrid. De organisatie reageerde tevreden, maar er is ook veel kritiek. Damon Hill vindt het geen goede ontwikkeling en hij vreest dat het invloed gaat hebben op de performance van de auto's.

De komst van Madrid hing al geruime tijd in de lucht. Deze week werd echter bevestigd dat de coureurs vanaf 2026 gaan racen op een stratencircuit rondom het IFEMA-complex. De Spaanse Grand Prix vertrekt hiermee uit Barcelona, al voeren ze daar nog gesprekken met de FOM over de toekomst. De komst van Madrid past in een recente ontwikkeling, eerder trok de sport ook al naar steden als Bakoe, Jeddah en Las Vegas.

Beperkte circuits

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is allesbehalve een fan van deze ontwikkeling. Hij krijgt het niet warm of koud van het circuit in Madrid en in de podcast van Sky Sports spreekt Hill zijn zorgen uit: "Deze beweging naar meer smalle en bochtige circuits zorgt ervoor dat het steeds meer de richting van de Formule E opgaat. Ze hebben er daar voor gekozen om in stadscentra te racen op, laten we eerlijk zijn, zeer beperkte circuits."

Performance

Hill vreest dat dit ook invloed gaat hebben op de auto's. Op de stratencircuits is het immers niet altijd mogelijk om het maximale uit de auto's te halen. Hill spreekt zich zorgen uit: "Ik hoop niet dat het een indicatie is voor de concessies dat de auto's minder performance moeten gaan krijgen vergeleken met nu. We hadden tijdens het raceweekend in Las Vegas al een zeer chagrijnige Max Verstappen die wees naar de circuits waar hij het liefst racet."