Ralf Schumacher emotioneel: "Ik mis de Michael van vroeger"

Het is later deze week precies tien jaar geleden dat Formule 1-legende Michael Schumacher zwaar gewond raakte bij een ski-ongeval. Hoe het nu met de Duitser gaat, is onbekend. Zijn broer Ralf Schumacher stelt dat alles tegenwoordig anders is en dat hij Michael mist.

Michael Schumacher is één van de grootste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij werd zeven keer wereldkampioen, een record dat tot de dag van vandaag staat. Schumacher hing in 2006 zijn helm aan de wilgen om in 2010 toch terug te keren in de sport bij het team van Mercedes. Toch wordt Schumacher vooral gezien als een Ferrari-legende, in dienst van de Italiaanse renstal werd hij vijf keer wereldkampioen.

Steun

Zijn broertje Ralf Schumacher racete ook in de Formule 1. Ralf stelt dat het ongeluk van zijn broer de familie heeft veranderd. In een interview met Bild is hij emotioneel: "Michael is niet alleen mijn broer. Toen hij jonger was, was hij ook mijn coach en mijn mentor. Hij heeft mij alles over karten geleerd. We verschillen misschien wel zeven jaar in leeftijd, maar hij stond altijd aan mijn zijde. We reden samen met karts, we oefenden het inhalen en alles wat belangrijk is in de racerij. Hij gaf mij alle ervaring die hij had. Ik mocht leren van de beste."

Missen

Ralf Schumacher is emotioneel als hij over zijn broer staat. Hij laat niets los over diens huidige situatie, maar hij is wel duidelijk over hem: "Ik mis mijn Michael van toen. Het leven is soms heel oneerlijk. Michael heeft in zijn leven vaak geluk gehad, maar toen gebeurde dit tragische ongeluk. Gelukkig hebben moderne medische opties het mogelijk gemaakt om een paar dingen te doen, maar het is nog steeds niet zoals vroeger."