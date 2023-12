Hamilton en Verstappen in één team? "Dat wordt een ego-strijd"

Max Verstappen en Lewis Hamilton waren in 2021 elkaars titelrivaal. Ze vochten intense duels uit en volgens Christian Horner zou Hamiltons entourage dit jaar hebben geïnformeerd naar een Red Bull-stoeltje. Hamilton ontkende en Johnny Herbert denkt dat het ook alleen maar voor problemen zorgen.

Vlak voor de seizoensfinale in Abu Dhabi zorgde Red Bull-teambaas Christian Horner voor een klein relletje. De Brit meldde dat iemand uit de entourage van Hamilton had geïnformeerd naar een zitje bij Red Bull. Hamilton en zijn werkgever Mercedes ontkenden het verhaal van Horner. De Red Bull-teambaas bleef echter achter zijn woorden staan en hij meldde dat hij het had over een berichtje van Hamiltons vader.

Eerlijke kans?

Veel kenners vragen zich af of het wel goed zou gaan als Verstappen en Hamilton elkaars teamgenoot zouden zijn. Ook oud-coureur Johnny Herbert denkt dat dit niet zou werken. In gesprek met PlanetF1 legt Herbert zijn mening uit: "Lewis zou weten dat Christian, Helmut Marko, Jonathan Wheatley en de rest van het team vooral naar Max zouden kijken, want ze weten dat hij altijd levert. Zouden ze hun aandacht kunnen verdelen en ook Lewis een eerlijke kans kunnen geven? Dat zou niet werken."

Ego-strijd

Herbert snapt dan ook volledig dat het niet gaat gebeuren. De Brit vindt het echter wel een interessant verhaal en hij gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk dat de coureurs ook weten dat het niet gaat werken. Eén coureur zou misschien denken dat hij een voordeel heeft. Dat moet Max dan zijn, want Lewis komt dan binnen bij het team. Ik denk niet dat dat zou werken. Dan wordt het een oncontroleerbare ego-strijd. Wie zou er winnen? Ik denk de meest sluwe van het stel!"