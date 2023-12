Vertrekt Marko bij Red Bull? "Dat staat Max niet toe"

Helmut Marko speelt nog altijd een belangrijke rol binnen het team van Red Bull Racing. De Oostenrijker heeft een flinke vinger in de pap bij de Red Bull-teams, maar er is vaak ook kritiek. Ralf Schumacher denkt dat Max Verstappen het niet zou toestaan als Marko de deur wordt gewezen.

Marko staat bekend als één van de meest uitgesproken figuren uit de Formule 1-wereld. De Red Bull-adviseur geeft zeer duidelijk zijn mening, maar daar is niet iedereen even blij mee. Dit jaar ontving hij een officiële waarschuwing van de FIA toen hij in een interview de resultaten van Sergio Perez koppelden aan diens afkomst. Tevens gingen er veel geruchten rond over zijn toekomst, maar de Oostenrijker lijkt niet te gaan vertrekken.

Max Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een goede band heeft met Marko. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher denkt dan ook niet dat Red Bull de deur zal sluiten voor Marko. Bij Formel1.de spreekt Schumacher zich uit: "Red Bull heeft Helmut Marko zeker nodig. Ik kan mij ook voorstellen dat Max een vertrek van Marko helemaal niet zou toestaan. Hij is daar altijd heel erg duidelijk over geweest. Zolang hij voor Red Bull rijdt, zal er daar niet veel gaan veranderen."